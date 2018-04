Belgium 195-editie van Audi A1

Door: BV

Audi is in z'n nopjes met het succes van de A1, die exclusief bij de Audi-fabriek in Vorst van de band loopt. De productie loopt er van een leien dakje en het gamma wordt de komende tijd nog uitgebreid. Er staat een pittiger motorversie op het programma, quattro vierwielaandrijving wordt geïntroduceerd en de A1 zal twee extra deuren kweken.

Voor het zover is lanceert Audi alleen in Belgie de A1 Belgium 195 om de band van het model met ons land te benadrukken - meteen de eerste speciale uitgave van het model. Verkrijgbaar met een motorversie naar keuze, beperkt de editie zich op een sportophanging na uitsluitend tot een specifieke buitenaankleding.

Noteer zwarte spiegelhuizen en dakbogen, 18-duims antracietgrijze velgen en de aanwezigheid van de Belgische driekleur. Die wordt subtiel op de motorkap, de C-stijl en een deel van de kofferklep aangebracht. Op de flank wordt die vergezeld van het nummer 195. Dat is niet alleen het aantal exemplaren dat Audi ervan op de markt brengt. Het staat voor de dag waarop de Belgische regering het wereldrecord regeringsvormen (dat daarvoor op 194 dagen stond) in de wacht sleepte. Aan de binnenzijde is de enige wijziging ten opzichte van het "Ambition"-uitrustingsniveau waarop hij gebaseerd is, een genummerd oplageplaatje.