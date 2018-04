Start/stop op Ford C-Max

Door: BV

Ecoboost is Fords benaming voor een turbo benzinemotor. Aan boord van de C-Max (en de Grand C-Max) gaat het om een zestienhonderd die dankzij de drukvoeding 150, dan wel 180pk oplevert. Door die versies nu te voorzien van een start/stop-systeem daalt de CO2-uitstoot tot 154gr/km. Voor bedrijven betekent dat een fiscale aftrekbaarheid van 75%.

De 1.6 TDCi Common-Rail dieselmotor is er dan weer in varianten die 95 en 115pk opwekken. Beiden zijn nu ook voorzien van een de installatie die bij stilstand de motor stillegt en weer opstart zodra de bestuurder aanstalten maakt om te vertrekken. Beide versies stoten daardoor voortaan 114gr/km CO2 de atmosfeer in. Daardoor kwalificeren ze voor een ecokorting (voor particulieren) van 3% op het totale factuurbedrag.