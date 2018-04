VW Golf Cabrio als GTI in Worthersee

Door: BV

Er is een Golf GTI. En er is een Golf Cabrio. Maar de combinatie van de twee maakt VW niet. Tot nu. Het is weliswaar niet meer dan een studiemodel maar de 210pk sterke tweeliter turbomotor van de GTI is ter gelegenheid van het GTI-treffen in het Oostenrijkse Worthersee gepaard aan het koetswerk van de dakloze editie.

Volkswagen heeft het geheel voor de gelegenheid ook een extra agressieve aankleding gegeven. De voorspoiler, achterbumper, uitlaatlijn, ophanging, velgen en de interieurbekleding zijn specifiek voor het model.