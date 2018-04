VW Golf Cabrio is geen verrassing

Door: BV

VW presenteert tijdens het Autosalon van Genève de nieuwe Golf Cabriolet. De zomer kan volgens het Duitse merk niet vroeg genoeg beginnen. Met de nieuwe Volkswagen Golf Cabriolet keert het model na vele jaren van afwezigheid weer terug in de Volkswagen-showrooms.

De nieuwe Golf Cabriolet is één van de belangrijkste primeurs die Volkswagen meeneemt naar het Zwitserse Genève. Het model wordt direct onder de Eos gepositioneerd en heeft als grootste verschil een stoffen dak in tegenstelling tot het stalen klapdak van de Eos. Niet getreurd, want de elektro-hydraulische soft top van Golf is volgens de Volkswagen een van de geavanceerdste in zijn klasse. Zo moet het model tot de stilste in haar soort behoren, heeft de kap slechts 9,5 seconden nodig voor het openen en kan deze bediend worden tot een snelheid van 30 km/h.

Qua vormgeving heeft Volkswagen weinig verrassingen voor ons in petto. Het meest opvallende is nog dat de rolbeugel bij de B-stijl het toneel heeft verlaten. Mocht het toch onverhoopt misgaan, dan worden de inzittenden beschermd door een automatisch uitschietende rolbeugel achter de achterste hoofdsteunen. Volkswagen meldt echter dat de daklijn wel verlaagd is en de voorruit een scherpere hoek heeft gekregen om de luchtstroom beter te geleiden. De LED-achterlichten van de GTI zullen overigens ook standaard gemonteerd worden op de Cabriolet.

Technisch is de Cabriolet gelijk aan zijn gesloten broertjes. Dit betekent dat de consument de keuze krijgt uit zes verschillende krachtbronnen met vermogens uiteenlopend van 105 tot 210 pk. Over de standaarduitrusting van de Cabriolet zwijgt Volkswagen voorlopig nog. Wel meldt het merk dat alle opties van de reguliere Golf ook te bestellen zijn op de open variant. Behalve het schuifdak natuurlijk...