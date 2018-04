Ook VW Golf R Cabrio op GTI-treffen

Door: BV

De ganse VW-groep pakt graag uit op het gekende GTI-treffen in Oostenrijk. Audi toont er een ruim 500pk sterke A1, VW heeft er al een frivool uitziende Golf GTI Cabrio gepresenteerd en het merk uit Wolfsburg parkeert daar doodleuk een nog krachtiger variant naast. De VW Golf R Cabrio, weerom een studiemodel, heeft dezelfde 2-liter turbomotor als de dakloze GTI. In de R levert die echter 265 in plaats van 210pk.

Vierwielaandrijving helpt om al dat geweld op het asfalt over te brengen en als je je werk goed doet, rijdt de Golf R Cabrio niet eens zes tellen later 100km/u.