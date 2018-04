503pk voor Audi A1 Clubsport quattro

Door: BV

Tijdens de Wörthersee Tour 2011 laat Audi de A1 clubsport quattro zien. De spectaculaire A1 doet denken aan een racebolide die zo in de DTM kan meerijden. Aan de prestaties zal het in elk geval niet liggen.

Audi maakt er een traditie van om tijdens de Wörthersee Tour met spectaculaire conceptcars ten tonele te verschijnen. In 2007 startte het met de TT Clubsport quattro die een jaar later in een doorontwikkelde vorm schitterde. Datzelfde jaar stond er tevens een A3 TDI Clubsport quattro te pronken. Twee jaar geleden gaf Audi ons een voorproefje van een S-versie van de Q5 met de Q5 custom concept en vorig jaar stond geheel in het teken van de A1 met tal van ´aangepaste´ modellen. Dit jaar is het wederom de A1 die in de schijnwerpers staat.

We krijgen meteen hoop dat Audi toch een RS1 gaat ontwikkelen. Laat die dan maar gebaseerd zijn op deze Clubsport quattro. De indrukwekkende voorbumper met honingraatgaas, de rode accenten in de koplampunits, diffusor aan de achterzijde en enorme achtervleugel rollen met de spierballen. De luchtinlaten in de motorkap, het carbon dak en speciaal ontworpen wielen doen daar nog een schepje bovenop. En wat te denken van de uitlaatpijp die net voor het linkerachterwiel is gemonteerd?

Wie dacht dat Audi zich alleen zou beperken tot uiterlijk vertoon is eraan voor de moeite. Onder de motorkap ligt immers een 2.5l vijfcilinder turbomotor die we kennen uit de Audi TT RS en RS3. Die is voor de gelegenheid nog eens flink opgekitteld. Het blok ontwikkeld nu maar liefst 503pk en 660Nm. De 1.390kg wegende A1 weet daarmee in een spetterende 3,7 seconden naar 100km/u te sprinten. En vanuit stilstand naar 200 neemt 10,7 tellen in beslag. De topsnelheid is afgeregeld op 250km/u. Zonder quattro-vierwielaandrijving zou het haast onmogelijk zijn om voldoende tractie te genereren. Diverse wijzigingen aan het onderstel moet dit geweld in goede banen weten te leiden. De vering en

Wie ooit de kans zal krijgen om in de A1 clubsport quattro te stappen kijkt uit op een racy interieur waarbij vooral het stuurwiel opvalt. Een combinatie van carbon en Alcantara moet het gevoel opwekken in een raceauto te zitten. Ook de tuimelschakelaars, de extra metertjes (oliedruk, turbodruk en accuspanning) en de door rode linten vervangen deurgrepen versterken die racy sfeer. Een achterbank is er niet meer. In plaats daarvan heeft Audi ruimte gemaakt voor racehelmen en een verstevigingsbalk om de stijfheid van het koetswerk op te krikken. De lichtgewicht stoelen zijn overigens rechtstreeks afkomstig uit de Audi R8 GT.