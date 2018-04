Skoda Fabia RS2000 naar Oostenrijk als Roadster

Door: BV

De jacht op het GTI-treffen in het Oostenrijke Worthersee heeft inmiddels vier studiemodellen opgeleverd. Naast de 500pk sterke Audi A1 Clubsport, de Golf GTI Cabrio en de Golf R Cabrio, is nu immers ook de Skoda Fabia RS2000 Roadster voorgesteld. Een knutselwerk dat gebaseerd is op de rallyversie van de Fabia. Die RS2000 is uitgerust met een sequentiële versnellingsbak, een hoogtoerige atmosferische tweelitermotor en permanente vierwielaandrijving. Skoda geeft geen specificaties maar we gaan ervan uit dat al die mechaniek ook hier aanwezig is.

De RS2000 Roadster verliest het dak en wint een compleet nieuwe glaspartij. Erachter is ruimte voor vier inzittenden in individuele zetels. En voor de interieuraankleding is ditmaal ook een rund geslacht. Productieplannen voor dit showexemplaar zijn er niet.