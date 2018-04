10 Jaar Auto55: Win een VIP Duoticket voor de BTCS 12u Francorchamps

Door: BV

Op zaterdag 18 juni wordt op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps de 12uurs uithoudingsrace in het BTCS-kampioenschap gehouden. Een wedstrijd waarin het Volvo-team met de S60 op een uitmuntend resultaat hoopt. We gaven eerder al een duoticket met een uitgebreide VIP-behandeling weg. Maar we hebben er nog één te weg te geven. Het programma omvat uitgebreide catering, exclusieve toegang tot het Volvo-team, een wandeling door de pitlane, wijndegustatie en (voor de aanwezige vrouwen) een Delvaux workshop. De totale waarde van het pakket voor 2 personen bedraagt € 700.

Wil je kans maken*? Zeg ons dan de naam Volvo's laatste studiemodel. Post het antwoord op onze Facebook-fanpage onder de link naar dit item (en alleen onder de link naar dit item). Wees er snel bij want al op 14 juni trekken we de winnaar.

* Met uw deelname erkent u de autoriteit van Auto55 in het toewijzen van een winnaar.