Volvo Universe boven S80

Door: BV

Volvo presenteert op de Shanghai Motor Show de Concept Universe, een toplimousine met coupé-elementen en Volvo-kenmerken uit het verleden.

"De Volvo Concept Universe biedt een glimp van onze toekomstige toplimousine", zegt Stefan Jacoby, President and CEO of Volvo Car Corporation. Daarbij moeten we niet denken aan een rechtstreekse plaatsvervanger van de S80, maar eerder aan een rivaal voor de BMW 7-serie, Mercedes S-klasse en Audi A8.

Peter Horbury is verantwoordelijk voor het design van de Concept Universe. Hij heeft de mens centraal gesteld. Aan het dashboard - dat zich volledig richt naar de bestuurder - is dit onder andere zichtbaar. Maar Horbury heeft ook een gevoel van handwerk en duurzaamheid willen opwekken. Dat vinden we dan weer terug in de gebruikte materialen en het typisch Scandinavische design.

Om de Concept Universe herkenbaar te maken als een echte Volvo hebben de ontwerpers stijlelementen uit het verleden van Volvo ter inspiratie genomen. De voorzijde bijvoorbeeld heeft nadrukkelijk iets weg van de Volvo PV44, ook wel bekend onder de bijnaam "Kattenrug". Over een dergelijk designelement gesproken; de daklijn heeft een uitgesproken en er mag daarom gerust van een vierdeurs coupé gesproken worden. Toch zal het de achterinzittenden aan niets te kort komen, dus ook niet aan ruimte. "Volvo heeft de ambitie om het merk te worden dat het beste de wensen de kopers van luxe, moderne auto's kan vertalen."