BMW M5 breekt uit

Door: BV

De nieuwe BMW M5 wordt officieel pas eind volgende week voorgesteld, maar een beest met een V8 biturbo (en niet langer een V10) is natuurlijk moeilijk te temmen. De M5 is dan ook al losgebroken. Verrassingen zijn er evenwel niet, want het eindresultaat lijkt als twee druppels water op de M5 Concept die we eerder dit jaar al te zien kregen.

De nieuwe topper uit het gamma van de 5-Reeks oogt agressief dankzij uitgewerkte voorbumpers, grote luchtinlaten, een luchtdoorstroomopening op de flank en een kont waarop een ingewerkt spoilertje prijkt en waaronder vier uitlaten bengelen.

De atmosferische V10 van de vorige generatie maakt plaats voor een dubbel geblazen V8. Die kennen we al uit onder meer de X5 en X6 M en levert hier ruimt 550pk. De V10 bleef steken op 507pk. Het koppel gaat fors de hoogte in, van 520 naar 680Nm! De achterwielen en een versnellingsbak met dubbele koppeling katapulteren het gevaarte in 4,4 tellen naar 100km/u. Meer info volgt wanneer BMW ze vrijgeeft.