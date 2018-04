Toyota presenteert de nieuwe Yaris

Door: BV

Het was klaar als pompwater dat de nieuwe Toyota Yaris er nog dit jaar zou komen. De versie voor de Japanse thuismarkt was al onthuld en op het Autosalon van Genève stond een concept voor een hybrideversie (Yaris HSD) te kijk. Beiden waren een duidelijke indicatie van het uiterlijk van de Europese versie, die slechts in details afwijkt van de eerder voorgestelde versies.

De vormgeving is aangepast aan Toyota's nieuwe designtaal. Die is wat scherper en hoekiger dan voorheen en levert een koetswerk met wat meer bolling op, zonder dat er sprake is van een regelrechte stijlbreuk.

Aan de binnenzijde is er wel heel wat gewijzigd. In tegenstelling tot de vorige generaties, heeft de nieuwe Yaris niet langer een centraal opgesteld instrumentarium. Het zit nu weer gewoon voor de bestuurder en de digitale aanduiding is vervangen door conventionele klokken. Voor de passagier is het praktische dubbele handschoenkastje ook verdwenen.

Officiële gegevens over de motoren zijn nog onderweg, maar reken op een 1.0 driecilinder, een 1.3 viercilinder en -in de nabije toekomst- een hybride.