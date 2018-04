Zenvo ST1 50S heeft... 1.250pk

Door: BV

De Denen bouwen niet echt veel auto's. Zo goed als geen eigenlijk. Maar wat ze doen, is ten minste memorabel. De Zenvo ST1 bijvoorbeeld, met dik 1.000pk. Die supersportwagen maakt nu ook de oversteek naar de VS en voor de gelegenheid wordt dat model niet alleen ST1 50S gedoopt, maar krijgt het ook 1.250pk en 1.500Nm vermogen onder de kap. Geweld dat afkomstig is van een in huis gebouwde 7 liter V8 met twee turbo's en via een sequentiële zeventrapsversnellingsbak naar de achterwielen wordt gesluisd.

Exclusief wordt de Zenvo ST1 50S ook. Niet alleen omdat de Amerikanen er $ 1,8 miljoen (!!) voor moeten neertellen, maar ook omdat er niet meer dan drie gemaakt zullen worden. Om de Amerikaanse patriottische ziel te strelen worden die achtereenvolgens uitgevoerd in rood, blauw en wit. Als bedankje doet Zenvo er nog een exclusief Aspen horloge bovenop. Dat alleen kost al ruim € 35.000.