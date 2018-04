Deense supercar Zenvo nu echt klaar

Door: BV

De Denen van Zenvo nemen hun tijd voor de creatie van een supersportwagen. De aankondiging dat er "iets" op til was dateert al van 2004. En is 2008 werd het eerder onthulde lijnenspel dan gepaard aan de prestaties die een 7l dikke V8 met compressoren (geleend uit de Corvette, maar stevig opgekitteld) zou moeten leveren. Inmiddels zijn we weer twee jaar verder en is het eerste van 15 stuks voor klanten klaar.

En de Zenvo ST1 is een bruut geworden! De sprint naar 200km/u gaat in 9 seconden. 100km/u is geschiedenis na 3,2 tellen en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 373km/u. De V8 levert dan ook 1.104pk. Dat is meer dan de (snellere) Bugatti Veyron!