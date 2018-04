Renault verbetert ronderecord op Nurburgring

Door: BV

Renault was al in het bezit van de beste rondetijd rond de legendarische Nürburgring in de categorie van de voorwielaangedreven wagens. Dat stond sinds 23 juni 2008 op naam van de Megane RenaultSport R26.R.

Nu heeft Renault z'n eigen tijd scherpgesteld. Een exemplaar van de tot 265pk opgekittelde versie van de Megane RS Trophy deed 8 minuten en 7,97 seconden over de Nordschleife. Dat is 9 tellen beter dan de vorige besttijd. Ter vergelijking - in 2009 deed Ford er met een 305pk sterke Focus RS nog 8 minuten en 26 seconden over.