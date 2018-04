Nu helemaal: Mini Coupe

Door: BV

De officiële gegevens van de Cooper Coupé had Mini al vrijgegeven, maar toen was het dak nog gehuld in camouflagefolie. Nu gaat de snelste Mini uit de geschiedenis van het merk helemaal naakt.

Zoals verwacht is het eindresultaat nagenoeg identiek aan de eerder voorgestelde concept car. Het meest opvallende kenmerk is uiteraard de dakconstructie. Die ziet eruit alsof de Mini een helm heeft opgezet. En het modelletje is slechts 1,378mm hoog, naast een breedte van 1,638mm en een lengte van 3,738mm. De dakspoiler is standaard, maar er is ook nog een actieve achterspoiler die bij 80km/u omhoog komt en onder 60km/u weer in het koetswerk klapt.

De bagageruimte is toegankelijk via een heuse kofferklep. Deze Coupé is dus een echte driedeurs. Het beschikbare volume is volgens de constructeur vergelijkbaar met dat in de Clubman. Passagierruimte is minder, want er zijn slechts twee zetels en erachter er hooguit ruimte voor wat extra bagage. Er is wel een ruime doorlaadopening. Voldoende om er een snowboard door te steken bijvoorbeeld.

Het onderstel is natuurlijk gewoon van de Mini afkomstig. En ook de motoren kennen we al. Het gaat om een 122pk sterke 1.6 in de Cooper, een 143pk pittige diesel in de Cooper SD, een geblazen 1.6 is in de Cooper S dik 180pk sterk en dan is er nog een John Cooper Works uitvoering die 211pk en 280Nm op de voortrein loslaat. Die laatste is goed voor een sprinttijd van 6,4 tellen en een top van net geen 240km/u, maar alle versies lopen minstens 220. Zuinig zijn ze ook, dankzij een zesbak (automaat is optie, beschikt over even veel versnellingen), start/stop-systeem en elektrische stuurbekrachtiging bijvoorbeeld. Wie omzichtig met de benzine omgaat haalt 5,4l/100km, de diesel doet het met nog minder.