Aston Martin Rapide lost verwachtingen niet in

Door: BV

Aston Martin ziet zich genoodzaakt de productie van de Rapide gevoelig in te perken. De exclusieve vierzits sportwagen hoorde oorspronkelijk zo'n 2.000 klanten per jaar te verleiden, maar het model blijft steken op 1.250 stuks. Het is een streep door de rekening van de Britse nicheconstructeur die jaarlijks slechts zo'n 8.000 vierwielers bouwt.

Het nieuws raakt bekend, kort na de beslissing om de productie van de Rapide over te hevelen van het Oostenrijkse Magna Steyr, naar de Aston Martin-fabriek in Gaydon. Het Britse bedrijf moet miljoenen neertellen om het contract, dat oorspronkelijk was aangegaan voor de volledige levensduur van de Rapide, af te kopen.