Renault vernieuwt de Koleos

Door: BV

Renault's enige SUV krijg een nieuwe verpakking. Het model is slechts drie jaar oud, maar de Franse autobouwer heeft nu al besloten het uiterlijk en interieur van het product aan vernieuwing te onderwerpen. Die ingreep is deels ingegeven door een productevolutie bij Samsung, de dochtermaatschappij van Renault die instaat voor de productie van de Koleos.

De grootste wijziging vinden we vooraan. Na een omvangrijke neuscorrectie heeft het model een meer prominente, moderne grille, nieuwe bumpers met ingewerkte mistlichten en aangepaste driedimensionale lichtunits. In de spiegels vinden we voortaan richtingaanwijzers, er zijn andere lichtmetalen velgen en nieuwe kleuren. Een typische facelift - ook binnenin waar het kleurenpalet wordt gemoderniseerd, de stoffen herzien en de sierlijsten zijn gewijzigd. Een aangepast instrumentarium is er het voornaamste nieuwsfeit.

Renault bouwt wel een benzineversie, maar die komt niet naar ons land. Bij ons wordt een 150pk sterke diesel de enige motorversie. Die is ook herwerkt en een lagere CO2-uitstoot is het resultaat. Elke kilometer blaast de Koleos nu 148gr CO2 de atmosfeer in. Dat als voorwielaandrijver. Een variant met een door Nissan ontwikkelde vierwielaandrijving is een tikkeltje dorstiger.