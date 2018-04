Toyota Yaris ook met 3 deuren

Door: BV

Toyota gaf al de eerste summiere informatie van de nieuwe Yaris vrij. Behalve het nieuwe uiterlijk en interieur, bleef die op vlak van techniek erg oppervlakkig, al weten we natuurlijk wel dat er hard wordt gewerkt aan een hybride Yaris. Op het Autosalon van Genève stond de Yaris HSD immers als concept te blinken. Daarnaast verwachten we nog een 1.0 en 1.3 benzinemotor in het gamma, al dan niet aangevuld met een compacte diesel.

Over een sportiever georiënteerde driedeursversie van het model werd toen niets gezegd, maar deze beelden brengen daar nu verandering in. Extra informatie hoort er evenwel niet bij.