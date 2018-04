Lexus broedt op compacte SUV

Door: BV

Wie momenteel wil meespelen in het segment van de SUV, zoekt z'n heil vooral in kleine modellen. BMW oogst heel wat succes met de X1, Audi introduceert de Q3 en Mercedes werkt aan een klein broertje voor de GLK. Lexus heeft met de RX momenteel wel een SUV in de catalogus staan, maar echt compact kan je die niet noemen. En dat terwijl moederhuis Toyota met de RAV-4 een ideale donor voor het platform in huis heeft. De combinatie tussen beiden is gauw gemaakt.

Een compacte Lexus SUV, gebaseerd op de RAV-4, zou naar de naam CX luisteren. Letters die zouden gecombineerd worden met de "300h" type-aanduiding. Net als bij de CT200h zou de nieuwe SUV er alleen in hybridevorm komen, met een identieke aandrijflijn. En dan is meteen het pad geëffend voor een goedkopere Toyota RAV-4 hybride.