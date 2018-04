Renault Frendzy heeft gespleten persoonlijkheid

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt zal Renault deze Frendzy presenteren. Het model heeft veel weg van een moderne Kangoo en past geheel in de lijn met conceptcars die Renault in het recente verleden al presenteerde.

Laurens van den Acker heeft ons sinds z'n aanstelling als chef design bij Renault al drie keer eerder een studiemodel geserveerd. De eerste was de DeZir, een elektrische sportauto, de tweede was de Captur, een compacte crossover en de jongste, op de Autosalon van Genève, was de compacte MPV R-Space. Nu vervoegt de Frendzy het rijtje. Het is een functionele, elektrische auto die zowel voor werk als voor particulier gebruik kan ingezet worden. Dat klinkt als de Renault Kangoo en ga er maar van uit dat dat geen toeval is.

Aan de passagierszijde heeft de 4,09 m lange, 1,87 m brede en 1,74 m hoge creatie zowel een conventioneel openzwaaiend portier als een schuifdeur. In die laatste zit een 37" groot LCD-scherm en tussen beide is er geen stijl. Renault beschouwd dat als de professionele kant, met de mogelijkheid om je logo of zelfs reclame weer te geven op het scherm. Of boodschappen als "even weg". Tijdens het weekend is de auto dan weer makkelijk inzetbaar als familiewagen, dankzij z'n comfortabele passagierstoel en ruime achterbank. Op die achterbank kunnen kinderen naar een film kijken of tekenen op het bord, dat aan de binnenzijde van de schuifdeur geïntegreerd is. Aan de bestuurderszijde is er dan weer een portier dat tegen de richting openzwaait.

Voor de bestuurder is de Frendzy een auto die zich aan zijn noden aanpast. In de modus "werk" staan de buitenspiegels verticaal en is het interieur functioneel groen verlicht. De achterbank en de passagiersstoel zijn dan netjes opgeborgen. Wordt omgeschakeld naar de familiemodus dan wordt de interieurverlichting oranje en zetten de buitenspiegels zich in een horizontale positie. Laurens van den Acker heeft voor de exterieurvormgeving laten inspireren door objecten met een niet alledaagse vorm. Denk bijvoorbeeld aan een Beluga, of een Russisch vrachtvliegtuig. Aan de binnenkant wordt de bestuurderskant gedomineerd door vormen die volgens Renault geïnspireerd zijn op die van vloeibaar metaal zonder daarom oog voor eenvoud te verliezen. Een centrale rol is er weggelegd voor een Playbook van Blackberry waarmee tal van functies - waaronder de tekst achter het raam - valt in te stellen.

Zoals we van hedendaags conceptcars - zeker bij Renault - gewend zijn is de Frendzy voorzien van elektrische aandrijving. In dit geval komt die redelijk overeen met de aandrijflijn van de Kangoo Z.E. De 60pk en 226Nm geven de auto een topsnelheid van 130km/u.