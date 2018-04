Nieuwe Volvo XC90 in 2013, hybride

Door: BV

Ford beschouwde een opvolger voor Volvo's grootste SUV, de XC90, niet als een prioriteit en het model werd dan ook van de planning geschrapt. Maar Volvo's nieuwe Chinese baas, ziet een vervolg voor de SUV wel zitten. Omdat die in landen als China natuurlijk heel populair is, maar ook omdat de huidige generatie een succes is. Het model heeft eigenlijk al z'n pensioensgerechtigde leeftijd bereikt en blijft sterk presteren in de verkoopstabellen. Er komt dus een nieuwe XC90, maar niet voor Volvo het model eind dit jaar nog eens een lichte opfrisser geeft. Dat wordt een klassieke facelift zonder structurele aanpassingen maar met wat nieuwe materialen aan de binnenzijde en het karakteristieke palet kleuren, velgen, lichtunits en grille aan de buitenzijde.

Een opvolger voor de XC90 is er ten vroegste in 2013, maar Volvo lost toch al een paar details. Zo wordt het model groter, maar zal het gewicht niet of nauwelijks toenemen. En de opvallend compacte, dwars gemonteerde V8 van Yamaha-origine verdwijnt ten voordele van compactere drukgevoede benzinemotoren. En natuurlijk blijven de diesels terwijl ook een hybride aan het gamma wordt toegevoegd.