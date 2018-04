Eerste details nieuwe Mercedes B-Klasse

Door: BV

Nog nooit introduceerde Mercedes zoveel technische primeurs als in de nieuwe B-klasse. Nog voordat het model in september als wereldprimeur in Frankfurt presenteert, licht het bedrijf alvast een tipje van de sluier.

Mercedes is natuurlijk trots op de nieuwe B-klasse. Dr. Thomas Weber, lid van de raad van bestuur en verantwoordelijk voor de Research & Development afdeling laat weten dat Mercedes nog nooit eerder een model presenteerde met zoveel technische ontwikkelingen. Als die vergelijking ook opgaat met de S-Klasse, dan is dat een stunt. Speerpunt bij de ontwikkeling was een verdere reductie in verbruik in combinatie met meer ruimte, een sportievere rijervaring (elk model moet immers "sportief" zijn tegenwoordig) en een zeer hoog (actief) veiligheidsniveau.

De ontwerpers en ingenieurs hebben bij de nieuwe B-klasse veel aandacht besteed aan de aerodynamica. Het resultaat is een Cw-waarde van slechts 0,26. Later volgt er zelfs een optioneel ECO Technology package waarbij dat is gereduceerd tot slechts 0,24. Dat is net zo laag als de E-klasse Coupé. In combinatie met het standaard start/stopsysteem en efficiënte motoren moet dat bijdragen tot gunstiger verbruik- en emissiecijferss.

Met de introductie van de nieuwe B-klasse zal Mercedes ook een compleet nieuwe familie benzinemotoren - intern M270 genaamd - presenteren. De viercilinderbenzinemotor meet 1.595cc en is uiteraard voorzien van een turbo en directe injectie. In de B 180 ontwikkelt de motor 122pk terwijl de B 200 er 156pk weet uit te persen. Het koppel bedraagt respectievelijk 200 en 250Nm bij slechts 1.250t/min. Eveneens nieuw is de 1.8 liter dieselmotor. Dat is een doorontwikkeling van de OM651-motor zoals die ook in de C- en S-klasse ligt. Het blok ontwikkelt 109pk en 250Nm (bij 1.400t/min in de B 180 CDI en 136pk en 300Nm in de B 200 CDI. Behalve een nieuwe handgeschakelde zesbak markeert de nieuwe B-klasse ook de introductie van Mercedes' 7G-DCT tranmissie met dubbele koppeling.

Ten opzichte van zijn voorganger pretendeert Mercedes de dynamiek naar een veel hoger niveau te hebben getild. Het lagere zwaartepunt (de nieuwe B-klasse ligt bijna 5 cm lager), de nieuwe achterwielophanging en het verder doorontwikkelde ESP dragen daaraan sterk bij. Maar ook de besturing is directer en bovendien biedt Mercedes voortaan de mogelijkheid een sportonderstel te bestellen.

De hoogte van de B-klasse mag dan zijn afgenomen, zijn lengte (4.359mm) en breedte (1.786mm) zijn met respectievelijk 86 en 9mm toegenomen. Bovendien is de hoofdruimte verbeterd en kan dankzij het Easy-Vario-Plus systeem het interieur flexibel worden ingedeeld. Het zogenaamde ´Energy Space´ concept omvat onder meer een dubbele bodem waardoor de nieuwe B-klasse al geschikt is voor alternatieve aandrijfvormen zoals elektriciteit en waterstof.

Met de passieve veiligheid zit het ongetwijfeld goed. De 5-sterren score behaalt tegenwoordig bijna elke nieuwe auto dus ligt de focus voortaan op actieve veiligheid. Mercedes presenteert in de B-klasse een primeur: Collision Prevention Assist. Het systeem lijkt veel op Volvo's City Safety maar werkt niet enkel in stadsverkeer maar zelfs tot 250km/u. Daarnaast zal de B-klasse leverbaar worden met Blind Spot Assist, Lane Keeping Assist, Attention Assist, verkeersbodenherkenning, parkeerhulp, brake hold, een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control (Distronic Plus) en Pre-Safe.