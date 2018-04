Facelift voor Audi A5 Coupé, Cabrio, Sportback

Door: BV

Audi trakteert het ganse A5 gamma, dat bestaat uit de Coupé, Cabrio en Sportback, op een uitgebreide opfrisbeurt. De uiterlijke aanpassingen worden gecombineerd met een aantal technische updates.

Het front van de verschillende A5-versies is voortaan voorzien van scherpere lijnen. De radiatorgrille is hoekiger en de koplampen zijn agressiever vormgegeven. Dat betekent overigens niet dat er meer originaliteit aan boord wordt gelegd, want geheel volgens de Audi-traditie is het nu wéér moeilijker geworden om het model van pakweg grote broer A6 te onderscheiden. De A5 is voortaan overigens standaard voorzien van Xenon-verlichting en voor het dimlicht is LED-techniek gebruikt. Achteraan zijn de aanpassingen gelijkaardig.

Audi beweert dat het de "kwaliteitsindruk" van het interieur onveranderd hoog blijft. Maar dat betekent niet dat er geen wijzigingen werden aangebracht. We noteren alvast een nieuw stuurwiel, andere bedieningshendels aan de stuurkolom, nieuwe bekledingskleuren en aangepaste sierlijsten.

Het motorengamma van de A5 is zowel uitgebreid als aangepast. Audi levert de A5 (Coupé, Cabriolet en Sportback) met drie TFSI-benzinemotoren en vier TDI-diesels. Instapper is de grondig vernieuwde 1.8 TFSI-motor die een vermogen van 170pk en een trekkracht van 320Nm combineert met een CO2-uitstoot van 134gr/km en verbruik van 5,7l/100km. Daarboven vinden we de ongewijzigde 2.0 TFSI die 211pk levert en als topmodel een nieuwe krachtbron: de 3.0 V6 TFSI met 272pk. Aan het dieselfront wordt de basis gevormd door de 177pk sterke 2.0TDI die genoegen neemt met 4,7 l/100km en een CO2-uitstoot van slechts 122gr/km laat optekenen. Daarboven vinden we twee V6 TDI-motoren met respectievelijk 204 en 245pk. Op termijn volgt er een EU6-dieselmotor aan de top van het gamma.

Afhankelijk van de krachtbron levert Audi een handgeschakelde zesversnellingsbak, een multitronic automaat of een zeventraps S tronic. Bovendien is er keuze uit voorwielaandrijving en quattro vierwielaandrijving. De afstelling van de ophanging is volgens de constructeur verfijnd en door het optionele Audi drive select-systeem en de nieuwe elektromechanische stuurbekrachtiging rijdt de A5 volgens Audi nog beter dan voorheen. Audi heeft de assistentiesystemen verder geoptimaliseerd, waardoor de A5 naar eigen zeggen een verhoogde veiligheid biedt. Ook het infotainmentsysteem is naar een hoger niveau getild. Dankzij het optioneel te bestellen Bluetooth-systeem kunnen alle inzittenden met een druk op de knop verbinding met internet krijgen. Over uw telefoon natuurlijk, niet via de auto zelf, die eigenlijk gewoon als router fungeert.

Audi zal de vernieuwde A5´s als wereldprimeur tonen op de IAA in Frankfurt.