Alles over de nieuwe Toyota Yaris

Door: BV

Toyota warmde het publiek eerder al eens op voor de nieuwe Yaris en maakt nu alle details bekend. De derde generatie Toyota Yaris is groter, lichter, veiliger en zuiniger.

Qua afmetingen heeft de Yaris een behoorlijke groeispurt gemaakt. Het model groeide met 10 cm naar 3,89 m lengte en de wielbasis nam toe tot 2,51 m (+ 5 cm). Die extra ruimte komt geheel ten goede aan de interieurruimte. Vooral de achterpassagiers profiteren ervan. De bagageruimte werd bovendien 14,5 cm langer. Niet geheel zonder trots laat Toyota weten dat ondanks deze groeispurt het model 20kg lichter is geworden.

Toyota levert de nieuwe Yaris met een viertal aandrijflijnen. Aan de basis van het gamma staat de 1.0 VVT-i benzine met een vermogen van 69 pk. De motor is dankzij z'n verbruik van 4,8l/100km en CO2-uitstoot van 110gr/km (voorlopig) schoon genoeg om in aanmerking te komen voor een overheidskorting. De 1.3 VVT-i met 99 pk (5,4l/100km en 119gr/km) is de tweede en krachtigste benzinemotor. Desgewenst kan de motor worden gekoppeld aan een CVT-automaat waarbij het verbruik (5,0 l/100km) en de CO2-uitstoot (114gr/km) in positieve zin worden beïnvloed. Tot de komst van de Yaris Full Hybrid in 2012 is de 1.4 D-4D-F diesel de laatste motorisering. Het blok ontwikkelt 90pk en met een verbruik van 3,9l/100 km is het de spaarzaamste Yaris.

De basisuitvoering beschikt reeds over zaken als elektrisch bediende ruiten en spiegels, verstelbare achterbankleuning, Follow Me Home verlichting, ABS met EBD, 7 airbags (waaronder een knieairbag) en bediening van de radio/CD-speler vanaf het stuurwiel. Naast de 1.0 VVT-i zijn ook de 1.3 VVT-i en de 1.4 D-4D-F leverbaar in deze instapuitvoering.

Waarschijnlijk wordt de Aspiration de meest verkochte uitvoering van de Yaris. Die biedt bovenop de Comfort-uitvoering onder meer airco, Toyota Touch, verwarmbare buitenspiegels, een lederen stuurwiel en pookknop, een parkeerhulpcamera en cruise control met snelheidsbegrenzer (alleen op 1.3). Bovendien onderscheidt de Aspiration zich door de 15" wielen en schijfremmen rondom.

De Yaris die visueel het meest opvalt, is de Dynamic uitvoering. Die staat immers op 16-duims lichtmetalen wielen, draagt een dakspoiler en krijgt standaard mistlampen voor. Ook keyless go, airco, 8 luidsprekers, een regen- en lichtsensor en een dimmende binnenspiegel horen tot de uitrusting van dit model.

Luxueuzer dan de Yaris Executive kan niet. Het is de comfortabele tegenhanger van de Dynamic. In deze uitvoering is vrijwel alles standaard. Denk aan half lederen bekleding, airco, Toyota Touch & Go (navigatie), keyless go, elektrische ruiten achter, mistlampen voor, een panoramisch dak, getint glas, regensensor, schemersensor, automatisch dimmende binnenspiegel en 15 inch lichtmetalen velgen. De Executive is enkel leverbaar in 5-deurs uitvoering.

De nieuwe Toyota Yaris staat vanaf oktober bij de dealers, maar is vanaf heden al te bestellen. De Yaris Full Hybrid komt zoals gezegd in het voorjaar van 2012 op de markt. Ook dat model wordt leverbaar met drie of vijf portieren.