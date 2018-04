Toyota Yaris Hybride midden 2012 realiteit

Door: BV

Medio 2012 krijgt het hybrideprogramma van Toyota er weer een lid bij. Het betreft de Yaris Full Hybrid waarvan Toyota op de Autosalon van Genève een realistisch voorproefje toont met een concept.

De Toyota Yaris Full Hybrid zijn eigenlijk twee primeurs in één. Met het concept stellen de Japanners niet alleen een hybridelid voor, ook aan de compleet nieuwe Yaris wordt hiermee ruchtbaarheid gegeven. Die was namelijk nog niet officieel gepresenteerd, al leek dit door de al in Japan rondrijdende Toyota Vitz, de Japanse Yaris, wel zo.

De Toyota's van weleer stonden nogal bekend om hun oubolligheid. Sinds het merk is overgestapt naar een strakkere vormgeving is dit wat bijgesteld. Met de Yaris Full Hybrid houdt Toyota vast aan deze lijnvoering. Door het concept een scherpe voorspoiler en dito achterklepspoiler mee te geven wordt de auto zowaar sportief. Speciale 18 inch wielen maken het af en zorgen volgens Toyota zelfs voor een beperkte luchtweerstand. Bovenop het dak bevinden zich zonnecellen. Die leveren genoeg stroom om de airconditioning zelfstandig te laten functioneren, wat het verbruik verder drukt.

Maar waar het natuurlijk allemaal om draait bij de Yaris Full Hybrid is de aandrijflijn. Om dienst te kunnen doen in de compacte Yaris moest Toyota's hybridemodule stevig onder handen genomen worden. Ook de standaard gemonteerde CVT-automaat kreeg de nodige aanpassingen om in een kleinere ruimte zijn werk te doen. Desondanks doet de aandrijflijn met standaard CVT-automaat geen concessies op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, prestaties, binnenruimte en bagageruimte. Aldus Toyota natuurlijk.