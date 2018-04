Elektrische Volvo C30, V60 met Range Extender

Door: BV

Volvo heeft drie elektro-auto's ontwikkeld voor testdoeleinden. Ze combineren hun elektrische aandrijflijn met een zogenoemde Range Extender - een conventionele krachtbron die ervoor zorgt dat de autonomie fors wordt uitgebreid. Volvo gebruikt de benzinemotor in de twee C30 en V60 telkens op een andere manier, maar het resultaat is steeds een gecombineerd rijbereik (elektromotor en benzine of ethanol) van ruim 1.000km. Dat idee is niet nieuw. Zowel de Chevrolet Volt als tweelingmodel Opel Ampera maken gebruik van een soortgelijke architectuur.

De eerste test-C30 is voorzien van een 60pk driecilinder benzinemotor die onder de kofferruimte is geplaatst. De auto is uitgerust met een brandstoftank met een inhoud van 40 liter. De verbrandingsmotor is aangesloten op een generator van 40kW die elektriciteit opwekt om de 111pk sterke elektromotor te voeden. De auto rijdt derhalve steeds elektrisch. De accu brengt deze C30 maximaal 110km ver, daarna start de centrale op fossiele brandstof.

In de tweede variant levert de benzinecentrale dankzij een turbo meer vermogen (190pk). Het verschil met de eerstgenoemde C30 is de parallelschakeling; de benzinemotor drijft de achterwielen aan via een automatische zestrapstransmissie. Deze C30-variant is ook nog steeds voorzien van de generator die de accu kan opladen om voor langere tijd puur elektrisch aangedreven te rijden. In dat geval levert de elektromotor eveneens 111pk, maar samen met de benzinemotor bedraagt het vermogen nu meer dan 300pk. Ook bij deze C30-variant zorgt de Range Extender voor een toename van het bereik met ruim 1.000 kilometer - bovenop de 75 kilometer waarin de batterij voorziet.

In de Volvo V60 bevindt de volledige aandrijflijn zich onder de motorkap. De 111pk sterke elektromotor wordt aangevuld door de turbocentrale met 190pk, een automatische tweetrapstransmissie en een generator. De V60 is voorzien van een brandstoftank van 45 liter voor benzine of bio-ethanol. De kracht van de verbrandingsmotor gaat via de transmissie naar de voorwielen, maar kan ook naar de accu geleid worden om deze op te laden. Tot een snelheid van 50 km/uur gebruikt de V60 alleen elektriciteit voor de aandrijving, bij hogere snelheden springt de benzinemotor bij. Bovendien laadt deze verbrandingsmotor de accu op als het accupeil beneden een bepaald niveau zakt. Ook deze combinatie raakt meer dan 1.000km ver.