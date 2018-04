Daihatsu A Concept toont de toekomst

Door: BV

s="internalLink" title="Daihatsu begin 2013 weg uit Europa" href="/nieuws/15619-daihatsu-begin-2013-weg-uit-europa">In 2013 verdwijnt Daihatsu in Europa van de markt. De concurrentie in het segment van de compacte auto's is te groot geworden. Maar in Azië gaat het merk natuurlijk gewoon door. En dat daar ook grondig aan de toekomst gewerkt wordt, blijkt uit deze A Concept. Die is samen met de Indonesische dochtermaatschappij van het Japanse merk ontwikkeld.

Het model heeft vier zitplaatsen en moet vooral de stilistische merktekens voor de toekomst uitzetten. Nochtans is er ook onderhuids wat te melden. Het studiemodel is immers voorzien van een kleine benzinemotor met een CVT-automaat. Beiden zijn grondig geoptimaliseerd (volgens een soortgelijk principe als Mazda's Skyactiv-motoren) om zo weinig mogelijk weerstand te leveren. Combineer dat met een verbeterde aerodynamica, lagere rolweerstand, start/stop-installatie en de recuperatie van remenergie en je moet aan een verbruik van hooguit 3,3l/100km komen.