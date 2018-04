Als Porsche nu eens een nieuwe 928 zou bouwen

Door: BV

Het is geen geheim dat Porsche zoekt naar manieren om het platform van de Panamera wat verder uit te melken. In Stuttgart wordt gewerkt aan een variant met een verlengde wielbasis en er is al gefluister over een cabrioversie en een tweedeurs.

Die laatste wordt dan wellicht de opvolger van de 928. Het bedrijf introduceerde dat model in 1977 om af te rekenen met de Porsche 911. Het model werd echter nooit het verhoopte succes. Porsche hield het model tot 1995 in de catalogus, maar bouwde al die tijd amper 61.000 stuks. Onvoldoende om de 911 van de troon te stoten en er kwam dan ook geen opvolger.

Een tweedeursversie van de Panamera zou daar wel eens verandering in kunnen brengen. Ontwerper Julliana Cho heeft de afmetingen van de Panamera al eens gekoppeld aan een koets met een gezonde dosis 928-invloeden. Op de kofferklep kleven daarom de cijfers 929. En zoals dat tegenwoordig hoort is deze studie een plug-in hybride. Ziezo Porsche, al het werk is al gedaan...