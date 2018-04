Gespot: volgende BMW 3

Door: BV

BMW bouwde de eerste 3-Reeks in 1975. Sindsdien zijn er nog eens vier generaties van het product de revue gepasseerd (in 1982, 1990, 1998 en 2004). De jongste generatie werd in 2008 al eens aan een optische en technische opfrisbeurt onderworpen. Dat betekent dat het hoog tijd is voor een nieuwe generatie. Daar wordt natuurlijk ook al uitvoerig mee getest en een alerte lezer spotte dit exemplaar in Death Valley in de Amerikaanse staat California. BMW laat ons wellicht nog voor het jaareinde kennis maken met de nieuwe 3.

Death Valley is een populair testoord bij autofabrikanten omwille van de extreme omstandigheden. Het regent er vrijwel nooit (minder dan 50mm per jaar) en de van mei tot september loopt de temperatuur er regelmatig op tot meer van 50°c.