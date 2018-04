General Motors is weer de grootste

Door: BV

General Motors verloor de titel van grootste autobouwer ter wereld in 2008 aan Toyota. Maar tijdens de eerste zes maanden van dit jaar staat "The General" weer op één. Toyota zag z'n productie immers met 23% dalen. Iets wat nagenoeg uitsluitend toe te schrijven is aan de gevolgen van de aardbeving van 11 maart en de daarop volgende tsunami. Het bedrijf bouwde 3,37 miljoen voertuigen tijdens de eerste jaarhelft van 2011.

GM van z'n kant wist z'n productie met net geen 9% op te drijven en bouwde 4,54 miljoen voertuigen. Volkswagen dat z'n zinnen heeft gezet op het hoogste ereschavot, staat momenteel één trapje van z'n ambitie verwijderd met 4,13 miljoen geproduceerde voertuigen. Toyota verwacht echter een groot deel van z'n productieachterstand weer goed te maken tegen de jaarwisseling.