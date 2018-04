Gratis naar Conan the Barbarian @ Drive In Movies

Door: BV

Conan the Cimmerian gaat op het compleet fictieve continent Hyboria een queeste aan om de moord op zijn vader te wreken. Een strijd die gauw uitmondt in een epische strijd tegen grote rivalen en gruwelijke monsters. Hij lijk geen kans te hebben maar realiseert zich dat hij de enige is die de volken van Hyboria kan bevrijden van de oprukkende macht van het bovennatuurlijke kwaad.

Conan the Barbarian wordt op zaterdag 13 augustus vertoond op de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. Auto55 geeft ook voor deze voorstelling een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.