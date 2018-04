Eerste beeld Kia Picanto 3deurs

Door: BV

Kia maakt er geen geheim van dat de driedeursversie van de Picanto in september op de markt verschijnt. Alleen in Europa, want de andere continenten waar het product in de catalogus verschijnt, zijn niet wild van dergelijke koetswerkvariant. Het Oude Continent, daar mag het allemaal wat sportiever zijn en dat is dan ook de positionering van de Picanto driedeurs.

Informatie is niet zo schaars, ook al omdat motoren en onderstel identiek zullen zijn aan die van de vijfdeurs (een 1.0 driecilinder met 69pk en 1.2 viercilinder met 87pk), maar Kia waakt nog als een moederkloek over de beelden. Die piepten echter even onder het pluimage vandaan, waardoor we u een eerste blik op de tweede Picanto variant kunnen gunnen.

Dat Kia met deze versie mikt op een wat sportiever publiek is de vormgeving aan te zien. Zo loopt de gordellijn op en eindigt de onderste raamlijst met een kromming vlak bij de C-stijl. Dat is exact tegengesteld aan de vijfdeurs. De bumperschilden zijn in contrasterend zwart uitgevoerd en naast de velgen krijgt ook de grille vooraan een sportiever design met een ruimer bemeten luchtdoorstroomopening.