Vernieuwde Jaguar XF haalt de mosterd bij XJ

Door: BV

Het is alweer bijna vier jaar geleden dat Jaguar de XF voorstelde als opvolger voor de S-Type. Het merk introduceerde daarmee voor het eerst in decennia een compleet nieuwe designtaal. Die wordt nu verder verfijnd, vooral met elementen die aan de XJ ontleend worden.

Jaguar hertekende het radiatorrooster, de motorkap en de voorvleugels met onder meer driehoekige zijdelingse ventilatiesleuven. De koplampen hebben nagenoeg dezelfde vorm als bij het topmodel en zijn slanker en compacter dan voorheen. Ook de achterlichten werden volledig vernieuwd. Ze lopen nu door op het centrale deel van de kofferklep en bestaan uitsluitend uit LED-lampen. Ze worden van elkaar gescheiden door een hertekende sierstrip. Tot slot omvat de bescheiden facelift ook nog drie nieuwe lakkleuren en een breder aanbod velgen van 17- tot 20-duims.

Onderhuids is het grootste nieuws de komst van een nieuwe, 190pk en 450Nm sterke, viercilinder dieselmotor. Die diesel hebben we al exclusief aan de tand kunnen voelen en is met een gemiddeld verbruik van 5,4l/100km de zuinigste motor die ooit in een Jaguar werd gelepeld. De centrale wordt niet voor niets gecombineerd met een automaat met 8 versnellingen en een start/stop-installatie. De CO2-uitstoot bedraagt 149gr/km.