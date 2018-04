Cadillac ELR wordt luxe Chevy Volt

Door: BV

Cadillac neemt de in 2009 op het Autosalon van Detroit voorgestelde Convejr in productie. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De definitieve productieversie zal ELR heten. Kwestie van de merktraditie inzake het gebruik van lettercombinaties voor de aanduiding van modellen verder te zetten.

De ELR wordt volgens Cadillac een elektrische luxe-coupé. Het geeft nog geen details over de prestaties, gezien de ontwikkeling nog niet rond is. De architectuur klinkt in elk geval zeer bekend in de oren: een T-vormige lithium-ion batterij voedt een elektromotor en als die leeg is, zorgt een compacte benzinemotor voor stroom - dat is de Chevrolet Volt. Er dwalen intussen geruchten dat de bekende 1,4l plaats zal ruimen voor een kleiner, drukgevoed exemplaar. De ELR verschijnt volgend jaar tijdens het Pebble Beach Concours d'Elegance en zal vanaf 2014 in Detroit gebouwd worden, naast de Chevrolet Volt. Bekijk de rest van de beelden via deze link.