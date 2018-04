Subaru sportwagen heet BRZ

Door: BV

We hebben inmiddels wel in de gaten dat Toyota en Subaru samen aan een sportwagen werken. Bij Toyota hebben van het (voorlopig) FT-86 gedoopte model een eerste concept én een gereviseerd studiemodel achter de kiezen. Bij Subaru is men wat kariger met informatie, al stond de ganse architectuur in Genève te blinken onder een transparant koetswerk.

In Frankfurt komt Subaru met een concept, maar de naam voor de creatie is nu al definitief. Subaru doopt het model BRZ. Dat staat voor "Boxer", naar de motor, "Rear" voor de aangedreven wielen en ‘Zenith" wat hoogtepunt betekent, maar eigenlijk gewoon werd toegevoegd omdat de Japanners drie letters wilden.