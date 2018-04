Beetje meer over Toyota FT-86 II

Door: BV

Wie geen weet heeft van Toyota's volgend jaar te lanceren sportwagen moet haast wel onder een steen hebben gelegen. Met Subaru werkt Toyota al jaren aan de gezamenlijke coupé. Maar de belangrijkste specificaties ontbreken nog altijd. Ook nu wordt slechts een tipje van de sluier gelicht.

De sportauto van Toyota, waarvan de werktitel nu nog FT-86 II luidt, zal beschikken over een gloednieuwe 2.0 liter boxermotor van Subaru. Het enige wat Toyota daaraan toevoegt om hem enigszins eigen te maken is D-4S directe inspuiting, een detail wat nog niet bekend was. De toevoeging van dit injectiesysteem zou volgens Toyota de motor krachtiger maken, zowel in vermogen als trekkracht. Brandstofverbruik en uitstoot stijgen daardoor niet.

Toyota bevestigt nu ook dat de productieversie uitgerust kan worden met twee types transmissie. De eerste is een conventionele manuele overbrenging, de tweede is een automaat met dubbele koppeling. Beiden beschikken over zes verzetten. De aandrijving geschiedt op de achterwielen en een slipdifferentieel moet ervoor zorgen dat de verdeling tussen beide achterwielen efficiënt gebeurt.