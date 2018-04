Nieuwe Mercedes B krijgt klasse

Door: BV

We hebben een vaag idee hoe de nieuwe Mercedes B-Klasse eruit zal zien. Dat komt omdat we er al een voorproefje van achter de kiezen hebben. Op de definitieve vormen is het nog even wachten. Maar Mercedes heeft wel de eerste beelden van het interieur vrijgegeven. En daaruit mag alvast blijken dat de B meer klasse krijgt. Met edeler materialen en een grote sierlijst die de sierlijst doorsnijdt. Wie wil kan de boordplank ook laten bekleden in leder, en dat is voor het eerst. In het donker moet sfeerverlichting het leven aan boord naar een hoger plan tillen. Ook opvallend - de versies met automaat zullen het stellen zonder klassieke versnellinghendel in de middenconsole. Daar is bijgevolg meer ruimte voor bergvakjes.

Als het stuurwiel je bekend voorkomt - dat kan, want het is afkomstig uit de Mercedes CLS. En de vormgeving van de ronde verluchtingsmonden is zwaar geïnspireerd op die van de Mercedes SLS AMG. We gaan ervan uit dat die op termijn in nagenoeg alle producten van het merk met de Ster terug te vinden zullen zijn.

Hoe de koets eruit ziet weten we binnenkort. De B-Klasse debuteert in september immers op het Autosalon van Frankfurt.