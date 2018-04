Door: BV

Infiniti kondigde eerder al aan op het Autosalon van Frankfurt een concept car te zullen tonen die de band met het Red Bull F1-team in de verf zou zetten. Sterker nog, Infiniti wil je wijsmaken dat Sebastian Vettel hemzelf er aan heeft meegewerkt. Dit is de eerste foto van het eindresultaat: de Infiniti FX50 Performance Concept. Dat is gewoon een gefacelifte Infiniti FX die voorzien is van andere wielen, zijskirts, een sportieve voorbumper, dito achterbumper, aangepaste uitlaatlijn en dakvleugel. Vettel zal het geheel goedgekeurd hebben. Het resultaat wordt binnen afzienbare tijd beschikbaar als een optiepakket. Of er ook technische aanpassingen zijn doorgevoerd, lost Infiniti nog niet.