Peugeot HX1 in première op Salon Frankfurt

Door: BV

Peugeot neemt twee Wereldpremières mee naar het Autosalon van Frankfurt. Met de 508 RXH hebben we eerder al kunnen kennismaken, maar deze opvallend grote HX1 was nog geheim. Tot de eerste (niet bijster goede) beelden uitlekten.

De HX1 is een zuiver studiemodel, wat meteen betekent dat de ontwerpers van het Franse merk behoorlijk wat vrijheid kregen. Maar was natuurlijk wel een eisenpakket - de auto moest plaats bieden aan maximaal 6 personen, een opvallende vormgeving hebben, rijplezier bieden en tegelijk robuust en atletisch ogen. Het resultaat is een monovolume met bijzondere afmetingen. Een breedte van 1,99m en lengte van 4,95m worden immers gecombineerd met een zeer beperkte hoogte van 1,37m. De vier intelligent ontworpen vleugeldeuren openen tegengesteld en zorgen voor een gemakkelijke toegang tot het interieur van de HX1. Bij het ontwerp is de praktische toepasbaarheid uitgebreid bestudeerd en getest om de toegankelijkheid van het interieur onder alle omstandigheden mogelijk te maken. Daar kunnen indien nodig twee extra zetels uitgeschoven worden in het midden: Peugeot toonde dat systeem al op de HR1 concept car.

De binneninrichting wordt gedomineerd door digitale displays, een futuristisch getekend dashboard en een materiaalkeuze die tegelijk kwaliteitsvol en modern is. Peugeot combineert eikenhout met glasvezel, geborsteld metaal en leder. Voor de verlichting zorgen talrijke ingewerkte LED-lampen en strips in de hemelbekleding die sfeerlicht geven. De middenconsole biedt plaats aan een minibar en een koffiezetapparaat en is uitgevoerd in met de hand bewerkt wit Carrara-marmer.

Onder de motorkap van de HX1 treffen we een 204pk sterke 2.2l dieselmotor aan in combinatie met een 6-traps automaat, een aandrijfunit die we al kennen van de 508 GT. In combinatie met een 70kW of 95pk sterke elektromotor achterin beschikt de auto over een totaal vermogen van 299pk. De dieselmotor drijft de voorwielen aan en de elektromotor neemt de achterwielen voor z'n rekening. De HX1 kan z'n lithium-ion accu opladen aan het stopcontact en tot 30km geheel elektrisch rijden. Daardoor haalt hij op de gemengde cyclus een verbruik van amper 3,2l/100km en bedraagt de CO2-uitstoot volgens de Europese norm niet meer dan 83gr/km.