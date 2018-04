Mini Coupé: prestaties, prijzen

Door: BV

De Mini Coupé, die hadden we al van alle kanten gezien. Maar er was nog wat cruciale informatie achter over het nieuwste lid van de Mini-familie. De prestaties bijvoorbeeld.

Met de Coupé slaat Mini weer een nieuwe weg in. Het is het eerste model uit het portfolio met een drievolumekoetswerk (en dus een duidelijk herkenbare koffer) enerzijds en de eerste waarin je slechts twee inzittenden kwijt kan anderzijds. Ze zijn van de atmosfeer afgeschermd door een opvallend, helmvormig dak dat door Mini standaard in een contrasterende kleur wordt geleverd. Aan de binnenzijde daarvan zitten twee ovalen uitsnijdingen. Die dienen om wat extra hoofdruimte te creëren maar ze benadrukken natuurlijk ook meteen het tweepersoonskarakter van de Coupé. Om de aerodynamische eigenschappen te verbeteren, beschikt de Coupé over een automatisch uitschuivende kofferspoiler. Die komt tevoorschijn vanaf 80km/u en genereert op topsnelheid 40kg extra neerwaartse druk.

De tweezitter heeft met een lengte van 3,734mm, een breedte van 1,683mm en wielbasis van 2,467mm bijna tot op de millimeter dezelfde voetafdruk als een Mini Hatchback. De hoogte is 1,384mm - dat is 52mm lager dan de vierzitter. De kofferklep biedt toegang tot een bagageruimte die 280l groot is, maar ditmaal kan de koffer fors uitgebreid worden.

Het aanbod zal bestaan uit een 122pk sterke Mini Couper Coupé, een Mini Cooper SD Coupé met een 143pk sterke diesel, een Mini Cooper S Coupé die 184pk levert en een Mini John Cooper Works Coupé die 211 paarden op de aangedreven voorwielen loslaat. Allen hebben ze standaard een handbediende zesbak, maar de diesel en de Cooper S kunnen tegen een meerprijs voorzien worden van een automaat. De instapversie haalt 100km/u in 9 tellen en is 204km/u snel, terwijl het verbruiksgemiddelde 5,4l/100km bedraagt. De Cooper S Coupé vraagt in de gemengde cyclus 4 deciliter extra maar zet wel een sprinttijd van 6,9 seconden en een top van 230km/u neer. Als er John Cooper Works op de flank staat, wordt dat 6,4 seconden, 240km/u en 7,1l/100km. De enige dieseloptie gaat naar 100 in 7,9 seconden en haalt 216km/u. Het verbruiksgemiddelde bedraagt slechts 4,3l/100km. Dat laat zich omrekenen naar een CO2-uitstoot van 114gr/km.

De Mini Coupé wordt in oktober in het Belgische dealernet gelanceerd. De Cooper Coupé zal dan van eigenaar wisselen voor € 21.300 (dat is € 1.650 meer dan de hatchback), voor de Cooper S zal je € 26.600 in je begroting moet inschrijven en de JWC kost € 32.100. Aan de enige dieselversie hangt een basisprijskaartje van € 27.600. De première is voor het Autosalon van Frankfurt dat halverwege september de deuren opent.