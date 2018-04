Groener wordt de Fiat Punto (voorlopig) niet

Door: BV

Fiat blijft aan de lopende band CO2-vriendelijke modellen uit brengen. De Punto TwinAir Turbo is er weer zo één. Tegelijkertijd werd het model voor modeljaar 2012 in een iets ander jasje gestoken.

De bekroonde 900 cc TwinAir-motor verspreidt zich als een olievlek over het modellenprogramma van de Fiat Groep. Begonnen in de Fiat 500, vindt het via de Lancia Ypsilon en de Alfa MiTo nu zijn weg naar de Punto. Ook in dit model levert het blokje met turbo 85pk. De trekkracht bedraagt wel 200Nm. Schakelen gaat via een manuele 6-bak.

Maar waar het bij de Punto TwinAir natuurlijk om draait is de gemiddelde CO2-uitstoot. Die ligt op een 98gr/km, voldoende om weer in aanmerking te komen voor de maximale overheidskorting, voor zolang die nog geldig is.

Om het modeljaar van de Fiat Punto kracht bij te zetten is de auto ook in een iets ander jasje gestoken. Bij de 2012-modellen wordt vooral met meer lak gespoten; de stootranden die eerder zwart waren, zijn voortaan in de kleur van de carrosserie uitgevoerd. En de richtingaanwijzers zijn verhuisd. Binnenin zijn er nieuwe bekledingstoffen en combinaties verkrijgbaar. Nieuwe lakkleuren zijn Turquoise, Ruby Red en Graphite Grey. Te zien op het Autosalon van Frankfurt.