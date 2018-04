Toyota snelste EV over Nurburgring

Door: BV

Toyota heeft met een speciaal daarvoor gebouwde auto het ronderecord voor elektrische voertuigen op de legendarische Nürburgring afgesnoept van de Peugeot EX1. De fransoos deed er iets meer dan 9 minuten over, maar de TMG EV P001 (lees dat maar als Toyota Motorsport GmbH Electric Vehicle Prototype 1) deed er slechts 7:47 over met piloot Jochen Krumbach aan het stuur. Die ronde is integraal te bekijken in bijhorende video.

De EV heeft twee elektrische motoren aan boord die in het totaal 800Nm trekkracht ontwikkelen. De open éénzitter is er tot een topsnelheid van 260km/u mee in staat.

De motorsport-afdeling van het merk ziet meteen potentieel voor een raceformule met elektrische auto's. Sterker nog, in 2012 moet die realiteit zijn.