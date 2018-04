Hier is de Audi S7

Door: BV

De Audi S7 die in Frankfurt debuteert aan de zijde van de S6 / S6 Avant en S8, heeft exact dezelfde motorconfiguratie als het eerste duo. Logisch, want onderhuids zijn er bijzonder veel overeenkomsten tussen beide modellen. Met de dubbel geblazen 4.0l V8 met 420pk en 550Nm trekkracht haalt de A7 Sportback een identieke topsnelheid van 250km/u - want begrensd - maar omdat hij iets meer weegt doet de 7-trapsautomaat met dubbele koppeling en de quattro permanente vierwielaandrijving er één tiende langer over om het gevaarte naar 100km/u te brengen. De S7 doet het in 4,9 tellen. Het verbruiksgemiddelde is wel identiek - 9,7l/100km. Best zuinig voor een grote achtpitter en dat komt voor een stuk doordat de motor bij deellast slechts op vier cylinders draait.

Net als de S6 en S6 Avant krijgt ook deze ‘7' een agressiever uiterlijk met minstens 19 duim grote wielen, een stugger afgestelde luchtophanging, grotere remmen, andere bumperschilden en een gewijzigde grille. Hier biedt Audi de keuze uit 9 koetswerkkleuren, waarvan er ook weer twee zijn die je alleen met de S kan combineren. Binnenin hetzelfde verhaal. Standaard heel wat aluminium en sportmeubilair in een leder-Alcantara combinatie. Je mag je dealer nu al stalken voor de S7 maar voor de lente kan hij je niet helpen.