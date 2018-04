Smart Forvision wordt derde Fortwo

Door: BV

Smart is nog altijd het zorgenkindje van de Mercedes, maar dat betekent niet dat het merk niet vooruitkijkt. De tweede generatie van de Fortwo, is weeral enkele jaren op de markt en er wordt zowaar naarstig gewerkt aan een opvolger. Om de kost te drukken komt die op dezelfde bodemplaat als de toekomstige Renault Twingo en Daimler heeft de Fransen zelfs zo ver gekregen dat die daarvoor omschakelen naar een achterwielaangedreven platform met de motor achterin. Net zoals de Smart nu.

Deze Forvision staat al op dat nieuwe onderstel en biedt een blik op de kleine tweezitter voor de toekomst. Het modelletje staat - dat had u al begrepen - op het Autosalon van Frankfurt.

Voor dit showmodel is de autobouwer in zee gegaan met chemiegigant BASF. Dat zorgt voor exotische materialen die minder wegen of sterker zijn dan conventioneel materiaal. Of beide. Zoals de wielen die gemaakt zijn uit versterkt plastic en 3kg minder wegen dan een conventioneel lichtmetalen wiel. Of met carbon versterkte kunststof voor de constructie van de passagierscel en de deuren. Dat is de helft lichter dan staal en weegt 30% minder dan aluminium. Of we al dat exotisme ook op de productieversie te zien krijgen, is nog een open vraag.

De Forvision wordt aangedreven voor een elektromotor. Zonnecellen in helpen om elke laatste kilometer autonomie uit de batterij te persen.