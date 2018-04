Volvo XC90 laatste keer onder het mes

Door: BV

De grote Zweedse SUV liet zich voor het eerst zien in 2002, en het model was een regelrecht verkoopssucces. In 2005 was het met 85.994 stuks zelfs de best verkochte Volvo van allemaal. Nochtans had eigenaar Ford een opvolger niet de hoogste prioriteit gegeven. Donwsizing kreeg voorrang, wat betekent dat de XC60 de fakkel maar moest overnemen. Maar sinds Volvo in Chinese handen is staat een opvolger wel weer op de planning. Die verwachten we in 2013 en tot het zover is, krijgt het model nog een laatste bescheiden opfrisbeurt.

Een volwaardige facelift kan je het moeilijk noemen. Het model krijgt nieuwe dagrijlichten, gewijzigde bumpers, stootlijsten wielen en LED-achterlichten. In het interieur strooide Volvo met enkele frisse aluminium accenten, een nieuwe hoedenplank en een bijpassend gekleurde lederen handgreep aan de binnenzijde van de achterklep. Een andere vernieuwing is de komst van het Volvo On Call-systeem voor de XC90.

Technisch bleef de grote Volvo ongewijzigd. Dit betekent dat de XC90 leverbaar blijft met drie verschillende krachtbronnen. De enige benzinemotor die het gamma rijk sinds de compacte V8 werd geschrapt, heeft zes cilinders, is 3,2l groot en ontwikkelt 243pk. Het maximum koppel bedraagt 320Nm. Op het dieselfront biedt Volvo een 163pk sterke D3 aan die over een koppel van 340Nm beschikt. De XC90 is er ook als D5 met een vermogen van 200pk. Het koppel piekt in dat geval op 420Nm.