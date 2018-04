Nu helemaal: Audi A2 Concept

Door: BV

Nu we de eerste lading schetsen (die vorige week vrijgegeven werden) hebben verteerd is de tijd nu rijp voor meer beelden en details van de Audi A2 Concept die te zien is op het Autosalon van Frankfurt. Dat is een studiemodel voor een compacte stadswagen die een paar kenmerken overneemt van het gelijknamige productiemodel.

Om te beginnen kiest Audi ook hier voor een lichtgewicht constructie. Dat betekent niet dat deze A2 even licht is als z'n voorganger, maar met 1.150kg is hij best slank. Vooral omdat voor de aandrijving gebruik wordt gemaakt van een elektromotor en de batterij die voor 200km autonomie moet zorgen natuurlijk heel wat kilo's opslokt.

En ook het 3,80m lange, 1,69m brede en 1,49m hoge koetswerk lijkt er wel wat op. Dat is overigens getooid met een glazen dak waarvan de bestuurder zelf kan kiezen of het doorzichtig of ondoorzichtig is. Gewoon met een druk op de knop. Over de volledige lengte van de auto zorgt een lichtbalk voor wat extra animo. Audi gebruikt die om het profiel wat dynamisme te verlenen, maar ze kan niet alleen branden - ze kent ook kunstjes. Richtingaanwijzer spelen, of de intensiteit van het remmen aangeven bijvoorbeeld.

Het bovenste gedeelte van de single-frame gril kan openklappen. Ook dat is een verwijzing naar de originele A2. Erachter zitten ook nu weer vuldoppen voor de verschillende vloeistoffen, samen met het stopcontact. Dat gebruik je om de 31kWh sterke lithium-ion batterij in de sandwichconstructie onder het passagierscompartiment bij te tanken. Als je ergens een 400V stopcontact zou vinden, duurt het maar anderhalf uur om de lading te maximaliseren. Een normaal stopcontact neemt 4 u in beslag. De eenheid levert 116pk en 270Nm, maar alleen voor korte periodes. De permanent leverbare trekkracht is maar 160Nm. De A2 haalt niettemin 100km/u in 9,3 tellen en is tot een top van 150km/u in staat.

Alle functies worden ‘by wire' bediend. Dat betekent dat de pedalen geen rechtstreekse link meer hebben met de systemen die ze besturen. Alles gaat eerst door een computer. Dat betekent wel dat het design van de bedieningselementen zeer slank kan gehouden worden. En dat past perfect bij het zeer minimalistisch uitgevoerde interieurontwerp. Dat profiteert ook van een compleet vlakke vloer.

Rechts van het stuur zit een aanraakgevoelig selectie'pad' voor de bediening van de transmissie, geflankeerd door een groter exemplaar dat onder meer de multimedia-functies en de klimaatregeling controleert. En er is een standaard dockingstation voor je iPhone. Er zijn vier individuele zitplaatsen en daartussen is telkens een middenconsole opgehangen. Daarin is opbergruimte, maar je kan ook prulletjes kwijt in bergvakken onder de zitkussens van de zetels.