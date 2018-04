Audi onthult A2 Concept

Door: BV

Het lijkt verdacht hard op een opgehoogde vijfdeursversie van de A1, maar het merk met de Vier Ringen is formeel - dit is de A2 Concept. En hij zal op het Autosalon van Frankfurt staan. Een vijfdeurs met een bescheiden lengte van 3,80m, een breedte van 1,69m en een hoogte van 1,49m.

Audi wil duidelijk maken dat compacte afmetingen en sportieve elegantie hand in hand kunnen gaan. Het uiterlijk is herleid tot de essentie. Een belangrijke rol is weggelegd voor de nieuwe lichtunits. Die hebben een meer driehoekige vorm van voorheen. Een kenmerk dat ook de Audi Urban Concepts siert en we ongetwijfeld terug zullen vinden op toekomstige modellen van het merk. In dit geval is voor de verlichting beroep gedaan op nieuwe LED-technologie.

De lichtbalk die over de flank van de auto loopt is nog niet meteen geschikt voor productie. Ze heeft nochtans een aantal functies. Ten eerste benadrukt ze de dynamische oplopende schouderlijn van de A2 Concept. Maar ze kan ook in z'n totaliteit dienstdoen als richtingaanwijzer. En wanneer er geremd wordt, kan rood licht uit de achterlichtblokken over de flank vooruit ‘lopen' in functie van de uitgeoefende remdruk.

Een lichtgevende strook is ook binnenin te vinden, waar het de sobere boordplank doorsnijdt. Het gebrek aan bedieningselementen vangt Audi op door aan de binnenkant van het stuur twee aanraakgevoelige zones te integreren. Die kan de bestuurder gebruiken voor een veelheid aan functies. Daarachter fungeert een open profiel als stuurkolom met een groot 7" LCD-scherm en twee kleinere monitors die dienst doen als instrumentenpaneel.

De A2 Concept heeft een compleet vlakke vloer en wordt aangedreven door een elektromotor, gevoed door een lithium-ion batterij. Dat is echter al wat Audi over de aandrijflijn prijsgeeft. De binneninrichting bestaat uit vier individuele zitplaatsen met een middentunnel in twee delen. Vooraan is die overigens opgehangen aan de bestuurderszetel. De cockpit is versierd met aluminium inlegstukken, maar daar rond maken de Duitsers gretig gebruik van nieuwe materialen. Voor de vloer wordt zelfs een geribbeld materiaal gebruikt dat wordt vervaardigd uit gerecycleerde drankflessen.