Verrassing: Opel One Euro Car

Door: BV

Dit zijn de allereerste foto's van Opels studiemodel voor de IAA in Frankfurt, die al volgende week de deuren opent. Het is een voorproefje - de constructeur is nog zwijgzaam over de prestaties. Zelfs de naam wordt nog niet gelost. Voorlopig gaat deze stadsauto als ‘One Euro Car' door het leven.

De naam dankt de auto aan het feit dat je met 1 euro voldoende energie kan kopen om 100km ver te geraken. Dat is natuurlijk geen conventionele brandstof - het is elektriciteit. Dat lijkt tegenwoordig zowat een must te zijn. Kijk maar naar de VW Nils of de Audi Urban Concept. Twee andere kleine stadsauto's die qua opvatting verdacht dicht in de buurt van de Opel komen en ook voor het eerst in Frankfurt te zien zullen zijn.

De elektrische aandrijflijn stuwt de One Euro Car naar een topsnelheid van zo'n 120km/u. Dat kan met een kleine en dus zuinige krachtbron omdat de creatie volgens de Duitsers slechts een derde weegt van een gemiddelde auto van dit formaat. Aan boord is ruimte voor twee personen en een beperkte hoeveelheid bagage. En Opel laat ook meteen doorschemeren dat vooral jongeren deze auto leuk moeten vinden. En daarvoor zijn zelfs extra mogelijkheden. Zo zou je een variant die begrensd is op 45km/u al kunnen rijden vanaf 16 jaar. Meer details volgen na het weekend.