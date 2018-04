Eterniti Hemera laat ware gezicht zien

Door: BV

De uit het niets opgedoken Londense luxeconstructeur Eterniti heeft de eerste duidelijke beelden vrijgegeven van z'n eerste model - de Hemera. Die debuteert volgende week op het Autosalon van Frankfurt.

Het bovenaanzicht dat de Britten afgelopen week wereldkundig maakten, kwam ons al bekend voor. En nu zijn we zeker. Deze Eterniti Hemera is weinig meer dan een gepimpte Porsche Cayenne. Dat verklaart ook meteen hoe het model al volgend jaar in de catalogus kan opgenomen worden. Eterniti van zijn kant, geeft over de origine overigens nog niets prijs. Wat de Britten wel wereldkundig maken is het voorspelde vermogen van 620pk (ongetwijfeld dankzij knoerten van turbo's) en een topsnelheid van meer dan 290km/u.