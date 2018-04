Eterniti super-SUV heet Hemera

Door: BV

Eterniti is een piepkleine en kakelverse Britse autobouwer. Het bedrijf stelt op het Autosalon van Frankfurt z'n eerste creatie voor. Dat wordt een SUV, maar dat wisten we al. Sterke nog, Eterniti beweert dat het de eerste super-SUV ter wereld wordt. Over details wordt nog steeds erg schimmig gedaan, maar het Londense bedrijf heeft nu wel de eerste foto vrijgegeven. Daarop is de Hemera gedoopte creatie te zien vanaf de bovenzijde.

Of de Hemera een compleet eigen creatie is, dan wel gebaseerd is op een bestaand model, is nog onduidelijk. De foto suggereert eerder het tweede. Het is ook onwaarschijnlijk dat het jonge bedrijf de ontwikkelingskost zou kunnen dragen, maar details volgen hoe dan ook over een dikke week.